Власти Крыма поручили муниципалитетам снизить нагрузку на электросети

В Крыму власти поручили муниципалитетам снизить нагрузку на линии наружного освещения из-за роста потребления электроэнергии в условиях сильных морозов. Об этом сообщает правительство республики.

В сообщении отмечается, что для недопущения введения графиков отключения электроэнергии в период с 17 по 21 января администрациям необходимо оптимизировать работу сетей энергоснабжения по линиям освещения.

Руководство региона также обратилось к предприятиям с рекомендацией перенести эксплуатацию энергооборудования на более теплый период или скорректировать графики работы.

На 16–19 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки, метели, гололед и ветер. Ночные температуры могут достигать минус 12 градусов, дневные — минус 10, отмечает крымский гидрометцентр.

Вячеслав Рыжков