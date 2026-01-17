Экс-директора застройщика краснодарского ЖК «Европа-Сити» освободили от субсидиарки

Арбитражный суд Краснодарского края определил отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Гринвуд» Сергея Симонова о привлечении бывшего генерального директора строительной компании Руслана Кондрашенкова к субсидиарной ответственности по долгам банкрота. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Европея» Фото: ГК «Европея»

Господин Кондрашенков с октября 2014 года по декабрь 2015 года занимал должность генерального директора ООО «Гринвуд», которое планировало построить в Краснодаре ЖК «Европа-Сити» (рядом с ЖК «Немецкая деревня»). В 2017 году в Арбитражный суд Кубани поступило заявление банка «Клиентский» в лице Агентства по страхованию вкладов о признании ООО «Гринвуд» банкротом. В августе 2017 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, а в январе 2018 года ООО «Гринвуд» было признано несостоятельным, в отношении него открыли конкурсное производство. С 2021 года конкурсным управляющим банкрота является Сергей Симонов.

Он обратился в краевой арбитраж с заявлением о привлечении экс-директоров «Гринвуда» Руслана Кондрашенкова, Руслана Абрамова и Игоря Зайцева к субсидиарной ответственности солидарно в сумме 561,7 млн руб. Также в Арбитражный суд края с аналогичными заявлениями обратились ООО «Центр-Актив» и ООО «Стройподряд» о привлечении контролирующих должника лиц — Татьяну Фирулеву, Андрея Лопатова и банк «Клиентский» — к субсидиарной ответственности. Заявления были объединены и в итоговый список лиц, с которых кредиторы намеревались взыскать долги строительной компании выглядел так: Руслан Кондрашенков, Руслан Абрамов, Игорь Зайцев, Светлана Елина, Татьяна Фирулева, Шеермадин Маргания, Андрей Лопатов, АО «Банк “Клиентский”», ООО «Центр-Актив», ООО «Стройподряд», ООО «Европа Сити» и ООО «Энергия». Сообщалось также, что представитель банка «Клиентский» рассказал суду, что ООО «Центр-Актив» и входящие с ним в группу лиц ООО «Стройподряд», ООО «Европа-Сити» и ООО «Энергия» относятся к категории лиц, контролирующих ООО «Гринвуд».

Тем не менее, суд установил, что первый гендиректор «Гринвуда» Руслан Кондрашенков уволился с должности по собственному желанию в июле 2015 года. При увольнении ему не выплатили зарплату за два месяца, выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск и отказали в выдаче трудовой книжки с отметкой об увольнении. Господин Кондрашенков обратился в Первомайский районный суд Краснодара, который установил факты нарушения норм трудового законодательства со стороны ООО «Гринвуд». Трудовую книжку Руслану Кондрашенкову выдали 18 сентября 2015 года. Таким образом было подтверждено, что бухгалтерская и иная документация должника, печати, материальные и иные ценности по состоянию на 27 октября 2015 года находились в распоряжении ООО «Гринвуд». В итоге суд решил не привлекать экс-гендиректора к ответственности до долгам предприятия.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Гринвуд» с 2013 по 2014 год планировало построить в Краснодаре три девятиэтажных и четыре семиэтажных дома бизнес-класса в микрорайоне «Европа-Сити» (неподалеку от ЖК «Немецкая деревня»). Партнером выступало ООО «Центр-Актив». Для покупателей предлагалась ипотека Сбербанка, ВТБ и банка «Клиентский». В 2014 году ООО «Гринвуд» из проекта вышло, права требования на недвижимость перешли к «Центр-Активу». Всего в комплексе планировалось построить 19 жилых кварталов и 2930 квартир.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гринвуд» (строительство жилых и нежилых зданий) зарегистрировано в Краснодаре с уставным капиталом 20 тыс. руб. 49% уставного капитала принадлежит ООО «РТК», 51% — гендиректору Алексею Мазуренко. С 2013-го по 2015 год активы «Гринвуда» выросли с 549 млн руб. до 1,6 млрд руб., из которых практически все средства были оборотными. Кредиторская задолженность увеличилась со 142 млн руб. до 1 млрд руб. 2015 год компания закончила с убытком 31 млн руб., а 2016-й — 25,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко