Глава Белореченского района Кубани заявил об угрозах со стороны местных депутатов

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко в своем Telegram-канале заявил о возможном нарушении неприкосновенности частной жизни и подал заявление в органы МВД. По его словам, возле его дома была замечена группа лиц, действия которых он расценил как попытку давления и запугивания семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как утверждает господин Сидоренко, автомобиль с жителями района, в числе которых он называет Сергея Лукьяненко и Евгения Олейникова (депутаты Родниковского сельского поселения), неоднократно останавливался или проезжал рядом с его домовладением. Эти действия, по его версии, сопровождались видеосъемкой и привели к стрессу у членов семьи. Глава района заявил, что расценивает произошедшее как возможное нарушение ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и сообщил о случившемся в полицию, а также проинформировал надзорные и экстренные службы.

В последующем обращении к жителям района Сергей Сидоренко отметил, что, ознакомившись с записями камер видеонаблюдения, пришел к выводу о целенаправленном характере происходившего. Он также заявил о намерении передать правоохранительным органам видеоматериалы и показания свидетелей. Отдельное беспокойство, по его словам, вызывает распространение в интернете публикаций с указанием его адреса проживания, что, как считает глава района, может представлять угрозу безопасности его семьи.

Господин Сидоренко связал инцидент с попытками дискредитации муниципальной власти и подчеркнул, что, несмотря на произошедшее и сложную обстановку, связанную с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, работа районной администрации продолжается в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков