Власти рассматривают возможность возобновления зарубежных круизов через Азовское море
Российские власти изучают возможность возобновления международных круизных перевозок через Азовское море. Как следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомились «РИА Новости», речь идет о восстановлении пассажирских маршрутов при условии строительства или реконструкции соответствующей портовой инфраструктуры.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
В документах отмечается, что ранее действовал круизный маршрут Мариуполь—Батуми, который может быть возобновлен после обустройства пассажирского причала. В настоящее время специализированный причал для приема пассажирских судов в акватории Азовского моря имеется только в порту Таганрога. Порты Ейска и Мариуполя ранее принимали круизные суда, однако сейчас такой возможности не имеют.
Для выполнения международных круизов рассматривается возможность использования пассажирского судна «Мустай Карим».