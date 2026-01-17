Затраты кубанского бюджета на неиспользуемую недвижимость превысили 49 млн рублей

Контрольно-счетная палата Краснодарского края по итогам 2025 года оценила эффективность управления региональной недвижимостью за 2023–2024 годы и выявила, что затраты бюджета на содержание неиспользуемых объектов превысили 49 млн руб. Анализ показал недостаточную эффективность реализации Концепции управления собственностью края, а сумма выявленных нарушений составила около 1,5 млн руб.

По данным департамента имущественных отношений, на начало 2025 года в распоряжении региона находилось около 16 тыс. объектов общей стоимостью более 197 млрд рублей. За два года доход от их аренды составил примерно 169 млн руб. При этом около 15% объектов к концу 2024 года либо не использовались в хозяйственной деятельности, либо были признаны непригодными к эксплуатации, либо утрачены. Большинство из них находится в ведении отраслевых ведомств и подведомственных учреждений, включая министерства здравоохранения, труда, природных ресурсов, образования и науки. В 2024 году в экономику было вовлечено лишь 130 объектов, остальные оставались вне оборота.

Контрольно-счетная палата зафиксировала расхождения между данными реестра и бухгалтерским учетом: 195 объектов не имеют зарегистрированного права собственности, на 242 отсутствуют необходимые вещные права, что ограничивает возможности распоряжения ими. Кроме того, эффективность эксплуатации снижает удаленность ряда объектов от административных центров, отсутствие инфраструктуры и бюрократические задержки.

По рекомендации КСП в прогнозный план приватизации на 2026–2028 годы включены меры по исправлению неточностей в реестре и передаче части объектов на другие уровни собственности.

Вячеслав Рыжков