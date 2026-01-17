Следователи проверят информацию о пытках петербурженки на Кубани

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о проверке информации о противоправных действиях в отношении девушки в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В СМИ опубликовано обращение депутата Госдумы Натальи Останиной к Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию, где, по данным родственников, петербурженка удерживается в квартире с применением физического насилия, при этом происходящее фиксируется на камеру и распространяется в соцсетях. Отмечается, что на заявления родственников полиция реакции не дала.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 (истязание) и 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ. Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по краю Андрею Маслову представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки.

Вячеслав Рыжков