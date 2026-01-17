Над Черным морем за ночь сбили почти 50 БПЛА

В ночь на 17 января, с 23:00 до 07:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Черного моря — 47. Еще 29 аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью. По четыре беспилотника перехвачены над Ростовской и Астраханской областями, два — над Республикой Крым, один — над акваторией Азовского моря.

Вячеслав Рыжков