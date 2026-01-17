Краснодарский суд ужесточил приговор фигуранту дела генерала Кузнецова

Краснодарский краевой суд увеличил срок лишения свободы генеральному директору ООО «ТК Прогресс» Сурену Григоряну с трех до шести лет по делу о мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа на реконструкцию курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант Григорян, руководивший строительством и ремонтом училища с 2010 по 2023 год, не смог отчитаться за 2,3 млрд руб. из более чем 7 млрд руб., выделенных на строительство и ремонт объектов. Договоры согласовывались с Восьмым управлением Генштаба ВС РФ, которое в указанный период возглавлял генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Следствие установило, что последний способствовал заключению контрактов с «ТК Прогресс» по личным дружеским связям с обвиняемым Григоряном, включая предоставление рабочей силы для строительства дачи Кузнецова в Подмосковье.

Дело в отношении Сурена Григоряна было возбуждено в 2024 году ГУ МВД России по Краснодарскому краю на основании материалов прокуратуры региона. При этом суд первой инстанции назначил осужденному три года лишения свободы. Приговор оспаривался и гособвинением, и защитой, после чего краевой суд усилил меру наказания до шести лет.

Вячеслав Рыжков