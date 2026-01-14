Главные новости за 14 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ФСБ России предотвратила диверсионно-террористический акт против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области, который готовился на территории Санкт-Петербурга. Задержана гражданка РФ 1966 года рождения, завербованная Службой безопасности Украины. Следствие установило, что женщина прибыла в Россию через третьи страны и попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и СВУ.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и продолжит взаимодействие с ней как самостоятельный партнер. Об этом РИА Новости сообщил собственник КМЗ Михаил Даниленко. По его словам, в период работы в составе корпорации с ОСК был выполнен большой объем подготовки документации для проекта по созданию судового малооборотного двигателя.

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину задержали в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробностей на текущий момент нет. Господину Калине 49 лет, с 2021 года он является депутатом от «Единой России» в Калининградской областной думе. Национальный парк чиновник возглавил в 2011 году, до этого работал заместителем директора, служил в органах МВД.

В комитете по строительству Петербурга подтвердили планы по сооружению станции метро «Знаменская» шестой линии подземки в режиме «на прогон» — без собственного выхода на поверхность. Ее ввод в эксплуатацию будет синхронизирован с запуском пересадочных узлов на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания», через которые пассажиры смогут попасть на улицу.

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (АО «СевНИИГиМ») приобрел участок 40 га в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области, где ранее шведская Ingka Group планировала построить торговый центр «Мега». Данные о смене владельца отображены в ЕГРН, заметил РБК. По мнению экспертов, стоимость земли может достигать 1,5 млрд рублей.

Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на 25 февраля, перенесен на 15 ноября 2026 года. Информация об изменении даты опубликована на официальном сайте концертного зала. Организаторы сообщили, что все билеты, приобретенные на февральскую дату, остаются действительными.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 21 января 2026 года приступит к выплатам кредиторам первой очереди обанкротившегося петербургского банка «Таврический», сообщает пресс-служба компании. Для первого этапа расчетов будет выделено около 20 млрд рублей, что позволит удовлетворить около 29% от общей суммы признанных требований этой категории, составляющей 68 млрд рублей.

Девелоперы ГК «Расцветай» и Kronung Group заключили соглашение о совместном освоении территории в городском поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. Партнерство предполагает продажу участка площадью 20,9 тыс. кв. м Kronung Group и одновременное подписание соглашения о сотрудничестве и договора fee-девелопмента, сообщили в пресс-службе покупателя. Участники рынка оценили цену переданного участка в 0,8-1 млрд рублей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратил внимание в своем Telegram-канале на проблему условий работы курьеров в зимний период. По его словам, от работников служб доставки поступают многочисленные жалобы, поскольку их электровелосипеды не приспособлены для эксплуатации в холодное время года, а связанные с этим риски часто перекладываются на самих курьеров.

Петербургский СКА разгромил «Шанхайских Драконов», которые в текущем сезоне выступают на СКА Арене. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:2. За армейцев отличились Марат Хайруллин, Егор Савиков, Николай Голдобин, Сергей Плотников и Брендан Лайпсик. Хозяева ответили двумя точными бросками Кирилла Рассказова и Ника Меркли.

Ученые из Петербурга представили первую в России инновационную разработку в области нейромониторинга, сообщает пресс-служба Смольного. Специалисты НМИЦ им. В.А. Алмазова и Политехнического университета создали уникальный программно-аппаратный комплекс для мгновенной оценки состояния церебральной ауторегуляции — механизма, отвечающего за стабильное кровоснабжение головного мозга. Эта разработка не имеет прямых мировых аналогов.

Самарскую компанию «Спецстройинжиниринг» включили в реестр недобросовестных поставщиков после жалобы АО «Транснефть-Балтика» на срыв модернизации линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши» в Ленобласти. Подрядчик, который должен был должен до ноября заменить электродвигатели на магистральном и подпорном насосных агрегатах, собирается оспорить это решение. Стоимость работ оценивалась в 53 млн рублей.