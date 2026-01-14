Станцию метро «Знаменская» изначально построят без выхода на поверхность

В комитете по строительству Петербурга подтвердили планы по сооружению станции метро «Знаменская» шестой линии подземки в режиме «на прогон» — без собственного выхода на поверхность, сообщает «Фонтанка».

Ее ввод в эксплуатацию будет синхронизирован с запуском пересадочных узлов на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания», через которые пассажиры смогут попасть на улицу. Строительство отдельного вестибюля и эскалаторного наклонного хода для «Знаменской» начнется уже после открытия станции «Суворовская».

Как пояснили в комитете, такая последовательность работ предусмотрена техническим заданием на проектирование. Метростроители на текущий момент не обладают необходимым оборудованием для решения подобной задачи.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Петербурге в преддверии Нового года состоялась торжественная церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро.

Андрей Маркелов