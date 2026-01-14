УФАС признало подрядчика недобросовестным после срыва работ на ЛПДС «Кириши»

Самарскую компанию «Спецстройинжиниринг» включили в реестр недобросовестных поставщиков после жалобы АО «Транснефть-Балтика» на срыв модернизации линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши» в Ленинградской области. Подрядчик собирается оспорить это решение, сообщает «Деловой Петербург».

По данным издания, договор стороны заключили в июле 2025 года. Подрядчик должен был до ноября заменить электродвигатели на магистральном и подпорном насосных агрегатах, стоимость работ оценивалась в 53 млн рублей. Начать работы планировалось в августе, однако, как утверждает заказчик, к ноябрю «Спецстройинжиниринг» так и не вышел на площадку, после чего «Транснефть-Балтика» расторгла договор в одностороннем порядке и обратилась в УФАС.

В ходе разбирательства в «Спецстройинжиниринге» заявили, что не получили проектную документацию, не могли попасть на объект и столкнулись с задержками поставок материалов и оборудования, а также с несвоевременными ответами со стороны заказчика. В то же время «Транснефть-Балтика» представила в УФАС письмо подрядчика от сентября 2025 года, где говорилось о невозможности начать работы из-за нехватки сотрудников, проблем с логистикой и занятости на другом контракте, а также накладную о передаче проектной документации.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик выполнил свои обязательства, а невозможность подрядчика организовать работы относится к предпринимательским рискам. Директор компании Валерий Сухинин сообщил «ДП», что планирует оспаривать решение в суде. В «Транснефть-Балтика» на запрос издания не ответили.

ЛПДС «Кириши» работает с 2001 года и является одним из ключевых объектов «Транснефть-Балтики» в регионе: станция задействована в поставках нефти по Балтийской трубопроводной системе и на Киришский НПЗ. Опрошенные изданием эксперты полагают, что дефицита оборудования для таких работ нет, а поиск нового подрядчика не должен повлиять на поставки.