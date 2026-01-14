Цивилев возмутился условиями работы курьеров в Петербурге зимой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратил внимание в своем Telegram-канале на проблему условий работы курьеров в зимний период. По его словам, от работников служб доставки поступают многочисленные жалобы, поскольку их электровелосипеды не приспособлены для эксплуатации в холодное время года, а связанные с этим риски часто перекладываются на самих курьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Цивилев направил официальный запрос в Ассоциацию транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России с требованием разработать обязательный стандарт подготовки курьерского транспорта к зиме. В обращении подчеркивается, что использование летних шин на электровелосипедах увеличивает количество аварий и травм, а также приводит к срыву сроков доставки, что негативно влияет на репутацию всей отрасли.

Отдельно отмечается, что задержки доставки в последние дни усугубляются еще и сложной уборкой снега в городе — многие тротуары остаются заваленными, что затрудняет передвижение. Согласно последним распоряжениям, городские службы обязаны расчистить дворы до конца четверга, 15 января.

Андрей Маркелов