Директора нацпарка «Куршская коса» задержали в Калининградской области

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину задержали в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробностей на текущий момент нет.

Директора нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина

Фото: Пресс-служба нацпарка «Куршская коса»

Господину Калине 49 лет, с 2021 года он является депутатом от «Единой России» в Калининградской областной думе. Национальный парк чиновник возглавил в 2011 году, до этого работал заместителем директора, служил в органах МВД.

В октябре 2025 года СМИ со ссылкой на дирекцию «Куршской косы» писали, что в нацпарк приходили силовики для проверки документации по строительству проекта «Куршский велотракт».

Контракт на строительство велодорожки стоимостью 402,5 млн рублей получила московская компания ПСК «Луч» в 2022 году. Сроки строительства неоднократно сдвигались, осенью этого года стоимость возведения дорожки выросла до 422 млн рублей.

Андрей Маркелов