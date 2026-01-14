Петербургские ученые создали комплекс для быстрой оценки состояния кровоснабжения мозга

Ученые из Петербурга представили первую в России инновационную разработку в области нейромониторинга, сообщает пресс-служба Смольного 14 декабря.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и Политехнического университета создали уникальный программно-аппаратный комплекс для мгновенной оценки состояния церебральной ауторегуляции — механизма, отвечающего за стабильное кровоснабжение головного мозга.

Эта разработка не имеет прямых мировых аналогов и позволит врачам в реанимации и нейрохирургических отделениях получать критически важные данные о мозговом кровотоке в режиме реального времени.

Раньше подобный анализ занимал несколько часов, что затрудняло оперативную коррекцию лечения. Теперь медики смогут мгновенно отслеживать динамику состояния пациентов с инсультами, черепно-мозговыми травмами и другими тяжелыми патологиями, что значительно повысит эффективность терапии.

Разработанный комплекс уже называют технологией мирового уровня. Его внедрение в клиническую практику открывает новые возможности для персонализированного лечения и улучшения прогнозов у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Андрей Маркелов