Концерт Ларисы Долиной в БКЗ «Октябрьский» перенесли с февраля на ноябрь

Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на 25 февраля, перенесен на 15 ноября 2026 года. Информация об изменении даты опубликована на официальном сайте концертного зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Организаторы сообщили, что все билеты, приобретенные на февральскую дату, остаются действительными. Причины переноса шоу, приуроченного к 70-летию певицы, в официальном анонсе не уточняются. По сообщениям ТАСС со ссылкой на концертного директора певицы, причина в сложном гастрольном графике.

Ранее в СМИ появилась информация, что у госпожи Долиной возникли сложности с исполнением решения суда о выселении из квартиры в Москве. В середине января судебные приставы предоставили артистке пять дней для добровольной передачи жилья покупательнице Полине Лурье.

Андрей Маркелов