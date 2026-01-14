СКА разгромил «Шанхайских Драконов» в игре на СКА Арене

Петербургский СКА разгромил «Шанхайских Драконов», которые в текущем сезоне выступают на СКА Арене. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:2. Счет в матче уже на 17-й секунде открыл Марат Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА в игре против «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА в игре против «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Хозяева восстановили статус-кво на 5-й минуте усилиями Кирилла Рассказова. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На 30-й минуте Ник Меркли вывел «огнедышащих» вперед, однако не прошло и минуты, как счет стал 2:2. Отличился Егор Савиков.

Далее армейцы перехватили инициативу. На 36-й минуте с передачи Сергея Плотникова отличился Николай Голдобин. На 50-й минуте господин Плотников отличился самостоятельно, вонзив шайбу в дальний от себя угол при игре в большинстве.

При счете 4:2 подопечные Игоря Ларионова и не думали останавливаться. За минуту до финальной сирены Брендан Лайпсик вновь реализовал большинство. Его шайба стала последней в этой игре.

После победы над «Шанхайскими Драконами» СКА остался седьмым в Западной конференции, китайский клуб после ухода Жерара Галлана по состоянию здоровья, идет девятым. Разрыв между «огнедышащими» и «Спартаком», занимающим спасительное восьмое место, составляет шесть баллов.

Андрей Маркелов