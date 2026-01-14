Петербургский НИИ приобрел участок в Новоселье, где хотели построить «Мегу»

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (АО «СевНИИГиМ») приобрел участок 40 га в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области, где ранее шведская Ingka Group планировала построить торговый центр «Мега». Данные о смене владельца отображены в ЕГРН, заметил РБК. По мнению экспертов, стоимость земли может достигать 1,5 млрд рублей.

Участок в Новоселье уже был в собственности СевНИИГиМ: в 2016 году компания продала землю российской «дочке» шведского холдинга Ingka Centres (ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е»). При этом институт должен был стать соинвестором строительства, а также взять на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с региональными властями, включая транспортную развязку в районе КАД.

Ingka Group планировала построить в Новоселье ТРК «Мега», однако от планов отказались в 2020 году. НИИ подал иск в суд с требованием возместить затраты, которые институт понес в рамках предварительного договора соинвестирования. В январе 2024-го Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с владельцев IKEA в пользу института 1,3 млрд руб.

В мае 2025-го АО «Кутузовский», связанное с ГК «Киевская площадь» бизнесмена Года Нисанова, выкупила ООО «Сепнтерс рус проперти Е» и стала владельцам участка в Новоселье.

АО «СевНИИГиМ» реализует инвестиционный проект комплексного освоения территории в Новоселье. По данным СПАРК, институту принадлежат компании, которые занимаются застройкой участков в этом районе,— ООО «СЗ «Новоселье СПБ», «СЗ «Прогресстрой Новоселье», «СЗ «Строймастер Новоселье» и пр.

Надежда Ярмула