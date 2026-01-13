Главные новости за 13 января. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани второй день продолжаются обильные снегопады, ситуация на территории региона остается напряженной, однако контролируемой. В 18 школах региона из-за непогоды отменили занятия.

В Краснодарском крае был создан оперативный штаб для устранения последствий затяжного снегопада под руководством вице-губернатора Евгения Пергуна.

В Краснодаре за последние сутки от гололеда обработаны более 450 км дорог с использованием 410 т песко-соляной смеси.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ненадлежащей работы жилищно-коммунальных и аварийных служб в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Алексей Клушин назначен начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Базу подрядчика Роснефти в поселке Афипский продали за 192 млн рублей. Предыдущая цена лота — 340 млн руб.

Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней компанией «КазМунайГаза» для транспортировки казахстанской нефти, пострадал от атаки беспилотника 13 января.

Два нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников 13 января возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

Тринадцать строительных компаний, зарегистрированных в Краснодарском крае, попали в топ-100 застройщиков России по объему введенного жилья в 2025 году.

В Крыму на 2026 год установлены четыре дополнительных нерабочих праздничных дня в честь религиозных торжеств. Указ главы Республики Крым Сергея Аксенова о нововведениях опубликован 12 января.