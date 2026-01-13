В Крыму установили четыре дополнительных выходных в 2026 году
В Крыму на 2026 год установлены четыре дополнительных нерабочих праздничных дня в честь религиозных торжеств. Указ главы Республики Крым Сергея Аксенова о нововведениях опубликован 12 января.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Выходными станут 20 марта в связи с празднованием Ораза байрама, 13 апреля — из-за празднования Святой Пасхи Христовой, 29 мая — в честь Курбан байрама и 1 июня — по случаю торжества Святой Троицы.
Руководитель аппарата Совмина республики и главы исполнительных органов власти Крыма должны организовать дежурство в указанные даты.