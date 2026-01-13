За сутки от гололеда в Краснодаре обработали более 450 км дорог

В Краснодаре за последние сутки от гололеда обработаны более 450 км дорог с использованием 410 т песко-соляной смеси, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. Работы проходили более чем на 80 участках, часть из которых обработана дважды. Основная часть мероприятий была проведена ночью с привлечением свыше 30 единиц спецтехники — комбинированных дорожных машин, погрузчиков и автогрейдеров.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обработка охватила ключевые городские маршруты, включая Бородинскую, Ставропольскую, Красных Партизан, Уральскую, Кубанскую набережную, Красную, Российскую, Октябрьскую, Тургенева, Пушкина и Советскую улицы, а также подъезды к микрорайонам и поселкам.

В настоящий момент проводится пересменка водителей и подготовка к дневной смене. Дополнительно расчистка автогрейдерами запланирована в поселках Российский и Музыкальный, а также на подъездах к Индустриальному и Победителю.

Вячеслав Рыжков