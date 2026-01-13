Два нефтяных танкера атакованы дронами в Черном море вблизи терминала КТК

Два нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников 13 января возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Об инциденте сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Танкер Delta Harmony под либерийским флагом был атакован дронами во время ожидания погрузки. В результате удара на судне началось возгорание, которое быстро потушили. Как отметили в ведомстве, жертв среди экипажа удалось избежать.

На момент происшествия загрузка нефти еще не началась, грузовые отсеки оставались пустыми. В минэнергетики сообщили, что ущерба казахстанским экспортным ресурсам нанесено не было.

Второе судно Matilda, зафрахтованное казахстанской компанией, также пострадало от атаки беспилотников вблизи объекта КТК. Пострадавших среди команды корабля нет.

«Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2025 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти», — говорится в заявлении ведомства.

Анна Гречко