Прокуратура Кубани проверит работу коммунальных служб на фоне непогоды

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ненадлежащей работы жилищно-коммунальных и аварийных служб в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Территориальные прокуроры контролируют соблюдение требований к своевременности и качеству очистки снега на автодорогах и во дворах, а также удаление наледи с крыш домов. По итогам проверок будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Сейчас ответственных должностных лиц вызвали в органы прокуратуры для объяснений и получения предостережений о недопустимости нарушения законодательства. Обеспечение прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности остается под особым контролем краевой прокуратуры.

Алина Зорина