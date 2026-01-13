Прокуратура Кубани проверит работу коммунальных служб на фоне непогоды
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ненадлежащей работы жилищно-коммунальных и аварийных служб в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Территориальные прокуроры контролируют соблюдение требований к своевременности и качеству очистки снега на автодорогах и во дворах, а также удаление наледи с крыш домов. По итогам проверок будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.
Сейчас ответственных должностных лиц вызвали в органы прокуратуры для объяснений и получения предостережений о недопустимости нарушения законодательства. Обеспечение прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности остается под особым контролем краевой прокуратуры.