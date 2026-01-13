В 18 школах Кубани из-за снегопада отменили занятия

В Краснодарском крае второй день продолжаются обильные снегопады, ситуация на территории региона остается напряженной, однако контролируемой, сообщил вице-губернатор Александр Руденко. Из-за задержек школьных автобусов и сложных погодных условий часть детей не смогла добраться до учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целях безопасности принято решение отменить занятия в 18 школах четырех муниципальных образований — Краснодара, Апшеронского, Тихорецкого районов и Туапсинского округа — с последующим переносом на другие дни. Кроме того, подвоз учащихся отменен в 51 школе пяти муниципальных образований: Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов.

В Краснодаре занятия приостановлены в 15 школах, включая №61, 85, 113, 74, 81, 38, 68, 67, 62, 75, 75ф, 76, 50, 77 и 79. В Сочи отменен подвоз в школы №79, 84, 94, 93, 75, 80 и 96. В Апшеронском районе занятия приостановлены в СОШ 23 и ДОО 35, а в СОШ 26 перенесены на 24 января. В Динском районе подвоз отменен в СОШ 28, 37, 38 и 21. В Туапсинском округе занятия в СОШ 18 перенесены на 17 января, в СОШ 20 начальные классы обучаются по расписанию, для 5–11-х классов занятия перенесены. В Славянском районе подвоз отменен в 24 школах, в Тихорецком — в СОШ 11 занятия приостановлены 13 и 14 января, в Белореченском внесены изменения в организации обучения в школах №19, 23, 25, 28 и 29.

В департаменте образования отметили, что учебная программа будет полностью выполнена, а изменения графика занятий позволят компенсировать пропущенные дни.

Вячеслав Рыжков