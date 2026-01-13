Тринадцать кубанских компаний вошли в топ-100 крупнейших застройщиков РФ

Тринадцать строительных компаний, зарегистрированных в Краснодарском крае, попали в топ-100 застройщиков России по объему введенного жилья в 2025 году. Об этом сообщается в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Лидером среди кубанских девелоперов стал ССК, поднявшийся на 33 позиции и занявший пятое место. Компания сдала 32 многоквартирных дома общей площадью 560 тыс. кв. м.

СИК «Девелопмент-Юг» поднялся на 34 строчки, заняв 15 место рейтинга. Девелопер ввел 288,9 тыс. кв. м жилья в 17 многоквартирных домах.

Dogma расположилась на 19 месте с показателем 240 тыс. кв. м жилья в 18 домах. AVA Group заняла 31 место, сдав 153 тыс. кв. м в 8 многоквартирных домах. ГК «Инсити девелопмент» снизилась на 19 строчек до 34 места, введя 147,7 тыс. кв. м жилья в 12 домах.

ГК «ЕкатеринодарИнвест-Строй» поднялась на 8 позиций до 39 места с результатом 122,9 тыс. кв. м в 6 домах. СК «Гарантия» совершила значительный скачок на 131 строчку вверх, заняв 42 место и сдав 113,8 тыс. кв. м в 18 домах.

Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки потеряло две позиции, оказавшись на 44 месте с показателем 110,8 тыс. кв. м в 11 домах.

В рейтинг также вошли СК Семья (51 место), АльфаСтройИнвест (57 место), ГК Точно (77 место), ГК Европея (89 место) и ГК Победа (97 место).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Dogma и ГК «Точно» заняли третье и четвертое места соответственно в рейтинге крупнейших застройщиков по объемам строящегося многоквартирного жилья на 1 января 2026 года. Dogma возводит 156 домов общей площадью 2,5 млн кв. м, у ГК «Точно» в стройке находится 140 домов площадью 2,3 млн кв. м.

