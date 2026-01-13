Базу подрядчика Роснефти в поселке Афипский продали за 192 млн рублей

Акционерное общество «Металлоторг» из Ярославля приобрело за 192 млн руб. на публичных торгах часть имущественного комплекса кубанского банкрота ЗАО «КМУС-2». Речь идет о производственной базе трубных узлов, находящейся в промзоне поселка Афипского Северского района Краснодарского края. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Предыдущая цена лота — 340 млн руб. Как сообщал «Ъ-Кубань», открытые торги по продаже имущественного комплекса ЗАО «КМУС-2» стартовали в июле 2025 года. Тогда начальная цена всего имущественного комплекса банкрота составляла 1,1 млрд руб. В частности, на аукцион было выставлено шесть лотов, самые дорогие из которых — имущественный комплекс в Краснодаре на улице Дзержинского, 38 (начальная цена 581,8 млн руб.) и производственная база трубных узлов в поселке Афипский (377,8 млн руб.). Объект по Дзержинского в Краснодаре был продан ООО «Спецнефтегазстрой» за 525,5 млн руб.

Также продавали производственную базу в Афипском за 140,7 млн руб. (продана ООО «Белтехникс» за 101 млн руб.) и имущественный комплекс в Туапсе на улице Кошкина, 11 за 43,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Второе Краснодарское монтажное управление специализированное» (ЗАО «КМУС-2») зарегистрировано в 1995 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Убыток общества за 2024 год составил 1,2 млн руб.

АО «Металлоторг» зарегистрировано в Ярославле в 2005 году. Уставный капитал общества — 8,4 тыс. руб. Компания занимается оптовой торговлей черными металлами. Генеральный директор общества — Михаил Кадников. По итогам 2024 года «Металлоторг» показало выручку 84,4 млрд руб., чистую прибыль — 2,1 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ЗАО «КМУС-2» было признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14 февраля 2023 года. Инициатором банкротства выступило ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. В реестре кредиторов также находится ПАО «НК "Роснефть"». В решении суда указано, что ЗАО «КМУС-2» имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в суммарном размере 5,7 млрд руб.

ЗАО «КМУС-2» — одно из крупнейших на юге страны предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств. В 2011 году КМУС-2 участвовало в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по заказу Роснефти.

Дмитрий Михеенко