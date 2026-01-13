Танкер, который должен был перевозить казахстанскую нефть, атакован БПЛА

Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней компанией КазМунайГаза для транспортировки казахстанской нефти, пострадал от атаки беспилотника 13 января. Об инциденте сообщила пресс-служба КМГ.

«13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения. Пострадавших среди экипажа нет»,— говорится в заявлении компании.

Судно зафрахтовало ТОО НМСК Казмортрансфлот — дочернее предприятие КазМунайГаза. Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума планировалась на 18 января.

Корабль сохранил мореходность. По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьёзных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Специалистами ведется оценка ущерба.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что отгрузка нефти на терминале КТК продолжается в обычном режиме с поправками на погодные условия. Загрузка осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1.

В декабре КТК уже останавливал прием нефти и перевалку на морском терминале из-за неблагоприятных погодных условий.

29 ноября 2025 года беспилотные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 морского терминала КТК в Новороссийске. После удара объект стал непригоден для эксплуатации, погрузочные работы прекратились.

Анна Гречко