На Кубани создали оперштаб по ликвидации последствий снегопада

В Краснодарском крае создан оперативный штаб для устранения последствий затяжного снегопада под руководством вице-губернатора Евгения Пергуна. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, больше всего жалоб на плохую уборку дорог и улиц поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Господин Кондратьев отметил, что уборочные работы должны вестись круглосуточно не только на главных магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездах к социальным учреждениям. Технику из менее пострадавших районов планируют перебросить в муниципалитеты, где ситуация наиболее сложная.

Сильные осадки в Краснодарском крае продолжаются вторые сутки. Штормовое предупреждение, выпущенное 12 января, продлено до утра 14 января. Синоптики прогнозируют интенсивные ливневые осадки, налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях, гололедицу с изморозью.

Краевой оперштаб сообщает, что движение по основным региональным трассам обеспечено. Для борьбы с последствиями непогоды на дорогах работает свыше 350 единиц спецтехники.

Для безопасности детей отменены уроки в 18 школах Краснодара, Апшеронского и Тихорецкого районов, а также Туапсинского округа. В 51 школе Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов отменен подвоз учащихся.

Как писал «Ъ-Кубань», прокуратура Краснодарского края 13 января начала проверку работы жилищно-коммунальных и аварийных служб в связи с поступающими жалобами на ненадлежащее реагирование на ухудшение погодных условий.

Анна Гречко