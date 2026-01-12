Главные новости за 12 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На нефтебазе в Оленегорске Мурманской области произошел разлив 80 тонн бензина марки АИ-95. Инцидент произошел накануне вечером. По данным ведомства, причиной стало нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина.

Организация канала незаконной миграции через частный Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт принесла его участникам более 40 млн рублей. На скамью подсудимых отправятся 46-летний ректор вуза, 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока с тройным гражданством.

За 2025 год количество дилерских контрактов с автомобильными брендами в Санкт-Петербурге выросло до 345 — на 5% год к году. Лидерами по количеству контрактов в Северной столице стали Geely и его суббренд Knewstar, заключившие по 18 договоров.

Сумма штрафов за наледь на кровлях нежилых зданий в Санкт-Петербурге по итогам новогодних праздников может составить 4,7 млн рублей. В ведомстве уточнили, что в первый рабочий день после праздников на рассмотрении оказалось 47 постановлений за сосульки на кровлях торговых центров, офисных зданий и магазинов.

В городской суд Санкт-Петербурга поданы жалобы на решения Выборгского районного суда о назначении штрафов и арестов за действия защитников здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте 8 января.

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) 12 января возобновило работу после новогодних каникул и вновь приступило к сборке автомобилей Lada Iskra. Производство было приостановлено с 31 декабря по 11 января включительно.

Сенатора от законодательного органа власти Вологодской области планируют избрать в ближайшее время, возможно, на этой неделе. В региональном парламенте обсуждают кандидатуры из числа действующих депутатов и дату внеочередного заседания.

Министерство культуры РФ в одностороннем порядке расторгло договор с компанией «РСК-Ренессанс» на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Как следует из карточки закупки, причиной стала существенная просрочка выполнения работ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уволил заместителя начальника правового управления правительства региона Светлану Удовенко после инцидента с выброшенными на мороз собаками из питомника. Заводчица оставила на морозе животных. После этого волонтеры организовали поиски собак.

Магазин цветов August Flowers получил обращение от администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. В документе чиновники обращают внимание, что не допускается использование украшений, быстро теряющих вид и форму, нетематических украшений.

Окружной суд Варшавы продлил до 4 марта арест ученому из СПбГУ, археологу, сотруднику Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его адвокат Адам Доманьский выразил несогласие с решением и заявил, что будет обжаловать его.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что в случае экстрадиции арестованного археолога Александра Бутягина на Украину, физическое состояние и жизнь ученого окажутся в опасности. Об этом он написал в обращении к министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку и европейским коллегам.