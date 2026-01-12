От магазина цветов в Петербурге потребовали снять бублики с новогоднего оформления

Магазин цветов August Flowers получил обращение от администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. В документе чиновники обращают внимание, что не допускается использование украшений, быстро теряющих вид и форму, нетематических украшений.

Сотрудники магазина рассказали о ситуации в профиле в социальной сети. В правительство Петербурга поступила жалоба на оформление входной группы — владельцы торговой точки сделали гирлянду из бубликов.

«Украшения к Новому году, которые недопустимы в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в городе, который выжил в блокаду, — использование хлебо-булочных изделий на уличных украшениях. Кощунство прежде всего»,— говорится в тексте жалобы.

При этом в August Flowers отметили, что такой декор использовали в Древней Руси. Он подчеркивал достаток семьи. Поэтому там не согласны с предъявленными обвинениями — владельцы уверяют, что у них не было посылов осквернить память событий прошлого века.

Татьяна Титаева