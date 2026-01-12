Число дилерских контрактов в Петербурге выросло на 5% за 2025 год

За 2025 год количество дилерских контрактов с автомобильными брендами в Санкт-Петербурге выросло до 345 — на 5% год к году. Такие данные приводит автоэксперт Денис Гаврилов в Telegram-канале «AutoRun SPb».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидерами по количеству контрактов в Северной столице стали Geely и его суббренд Knewstar, заключившие по 18 договоров. По 14 соглашений у Chery, Tenet и Changan, по 12 — у Lada, XCite, Belgee, Omoda и Jaecoo.

При этом количество контрактов с китайскими автопроизводителями год к году уменьшилось до 244 — на 3%. Доля китайских марок в общем объеме упала с 76% до 71%. Среди причин такой динамики господин Гаврилов упоминает выход на рынок российского бренда Tenet и падение числа контрактов у производителей с низким объемом продаж.

Артемий Чулков