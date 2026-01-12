Сумма штрафов за сосульки на нежилых зданиях в Петербурге может достичь 4,7 млн рублей

Сумма штрафов за наледь на кровлях нежилых зданий в Санкт-Петербурге по итогам новогодних праздников может составить 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что в первый рабочий день после праздников на рассмотрении оказалось 47 постановлений за сосульки на кровлях торговых центров, офисных зданий и магазинов. Размер санкции для юридических лиц составляет 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 10 тыс. рублей.

Кроме того, еще около 80 случаев с наледью на крышах жилых домов ГАТИ направила в Государственную жилищную инспекцию, которая определит меры ответственности.

Артемий Чулков