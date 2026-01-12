«Автозавод Санкт-Петербург» возобновил сборку Lada Iskra после новогодних каникул

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) 12 января возобновило работу после новогодних каникул и вновь приступило к сборке автомобилей Lada Iskra. Производство было приостановлено с 31 декабря по 11 января включительно, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Завод начал выпуск Lada Iskra в сентябре 2025 года в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025. На площадке планируется серийное производство всех модификаций семейства — седана, универсала и версии SW Cross, в разных комплектациях и с механической или автоматической трансмиссией.

С 2009 по 2022 год петербургское предприятие принадлежало Nissan и выпускало автомобили компании. После ухода японского концерна активы перешли к ФГУП «НАМИ», а затем 99% завода в рамках символической сделки были проданы «АвтоВАЗу». Летом 2023 года на площадке запускали крупноузловую сборку Lada X-Cross 5, однако позже проект был свернут. В 2024 году завод перешел к выпуску автомобилей под брендом Xcite, в сентябре 2025 года их сборку приостановили.

Артемий Чулков