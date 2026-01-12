Защитники ВНИИБа обжалуют решения суда по протоколам за протест 8 января

В городской суд Санкт-Петербурга поданы жалобы на решения Выборгского районного суда о назначении штрафов и арестов за действия защитников здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте 8 января. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы 7 участников акции.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«Несмотря на то, что некоторые уже освободились и кто-то был освобожден в зале суда, все равно поданы жалобы, потому что мы считаем, что решения судов неправильны, объективно не рассмотрены все обстоятельства дела, дана неправильная оценка данным событиям и также имеются процессуальные нарушения»,— заявил господин Сорокин.

Решения суда по делам большинства задержанных защитников ВНИИБа были вынесены вечером 9 января. Еще одному участнику протеста назначили наказание на следующий день.

Снос здания начался утром 8 января. На место прибыли градозащитники, однако группа людей, скрывающих лица, силой отгоняла людей. Протестующие прорвали оцепление вокруг здания, блокируя работу техники. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Также демонтажом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Корпус бывшего ВНИИБ, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома. Застройщик заявляет, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов.

Артемий Чулков