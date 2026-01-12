МВД: схема легализации иностранцев через петербургский вуз принесла 40 млн рублей

Организация канала незаконной миграции через частный Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт принесла его участникам более 40 млн рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, расследование дела завершено, материалы направлены в Куйбышевский районный суд.

На скамью подсудимых отправятся 46-летний ректор вуза, 53-летний предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока с тройным гражданством. Фигурантам вменяют организацию незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, с января 2020 года по ноябрь 2024 года они предлагали иностранцам продлить срок пребывания в РФ через оформление учебных виз без реального обучения и незаконную постановку на миграционный учет. По этой схеме легализовали 501 гражданина дальнего и ближнего зарубежья.

Сотрудники ГУ МВД совместно с ФСБ пресекли деятельность группы в ноябре 2024 года, «Ъ Северо-Запад» писал о задержании ректора учебного заведения Александра Борзова задержали. Впоследствии всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Фиктивные учебные визы аннулировали, а иностранцев внесли в реестр контролируемых лиц.

Артемий Чулков