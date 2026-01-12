Заксобрание Вологодской области готовится выбрать нового сенатора в ближайшие дни

Сенатора от законодательного органа власти Вологодской области планируют избрать в ближайшее время, возможно, на этой неделе. В региональном парламенте обсуждают кандидатуры из числа действующих депутатов и дату внеочередного заседания, сообщили ТАСС в Заксобрании.

Необходимость избрания нового представителя связана с тем, что Юрий Воробьев, представлявший Вологодскую область в Совете Федерации, получил полномочия сенатора от губернатора Смоленской области.

Представителем от исполнительного органа власти Вологодской области в Совфеде с сентября 2024 года является Евгений Богомазов.

Артемий Чулков