Главные новости за неделю 5-11 января. Ростов-на-Дону и область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту смерти женщины в Батайске. Инцидент произошел из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Педагоги свыше 300 школ в 45 муниципальных образованиях Ростовской области получили задолженность по доплатам в размере более 116 млн руб. после вмешательства прокуратуры.

В 2025 году 40 компаний из Ростовской области получили государственное софинансирование на регистрацию собственных торговых марок. Более половины из них намерены войти в публичный реестр производителей товаров местных брендов, который уже объединяет 146 предприятий региона.

Средняя стоимость туристических поездок из Ростовской области в страны Средней Азии в ноябре 2025 года составила 67,3 тыс. руб. на человека, что на 13% меньше год к году. В ноябре 2024 года средняя стоимость поездки одного человека из Ростовской области в страны Средней Азии составила 77,5 тыс. руб.

В первые дни 2026 года на автодорогах Ростовской области в ДТП погибли десять человек, еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. За нетрезвое вождение сотрудники Госавтоинспекции составили более 80 административных материалов.

В Ростове в районе Щепкинского леса планируют построить второй городской приют для бездомных животных. Учреждение появится на участке площадью 4,93 га. Оно будет рассчитано на 2 тыс. особей.

В Ростовской области утвердили региональную программу обращения с отходами. Документ определяет направления экологического развития региона до 2030 года. Общее финансирование программы составит свыше 245 млрд руб.

В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют отремонтировать дороги на 36 улицах общей протяженностью более 35 км. Площадь работ составит почти 500 тыс. кв. м.

В Аксайском районе к 2030 году могут появиться более 10 тыс. новых рабочих мест. Эти планы связаны с реализацией 19 крупных инвестиционных проектов, часть из которых уже вышла на стадию строительства.

Частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Ростовской области по итогам 11 месяцев 2025 года насчитали 1,2 млн человек. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Темпы в регионе выше средних по стране.

Губернатор Юрий Слюсарь и прокуратура региона внесли в Заксобрание проект областного закона «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области». Инициатива направлена на расширение гарантий трудовой занятости для участников боевых действий, включая бойцов СВО, и на обеспечение их социальной адаптации.

В многофункциональные центры Ростовской области поступило более 5,5 тыс. обращений за получением услуг и консультаций по вопросам защиты от кибермошенничества. В марте 2025 года в МФЦ Багаевского района заработал сервис, позволяющий обращаться за помощью любому гражданину, ставшему жертвой мошенников. Уже в июне такой опыт был растиражирован в остальные МФЦ Дона.

В 2025 году в Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, включая студии, уменьшилась на 13,5%. В январе она составляла 35 тыс. руб., а к декабрю снизилась до 30,3 тыс. руб. Это самое значительное снижение среди всех городов-миллионников.

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 5 млн руб. с главаря преступной группировки, прозванной в СМИ «бандой амазонок», Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории. Фигурантки были замешаны в нападениях на частные дома и автомобили, убийствах, кражах и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия в Ростовской области и Ставропольском крае.