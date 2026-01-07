В Ростове планируют построить второй приют для бездомных животных

В Ростове в районе Щепкинского леса планируют построить второй городской приют для бездомных животных. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на администрацию города.

По данным издания, учреждение появится на участке площадью 4,93 га по ул. Виталия Ходоша, 40. Центр будет рассчитан на 2 тыс. особей.

Сейчас в Ростове работает один муниципальный приют для бездомных животных. Он находится в районе парка Первая миля и Ростовского зоопарка.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области в частном приюте «Забытые сердца» обнаружили около 200 трупов животных. Центр не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ. В отношении его директора возбуждено уголовное дело по п.«а, д» ч.2 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных».

Мария Иванова