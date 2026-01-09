В Ростовской области в 2025 году количество частных инвесторов выросло на 21%

Частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Ростовской области по итогам 11 месяцев 2025 года насчитали 1,2 млн человек. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пресс-служба биржевого холдинга сообщила эти данные «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рост частных инвесторов на Дону превысил общероссийский темп. По всей стране число физлиц с брокерскими счетами достигло 39,7 млн, а общее количество счетов — 75 млн. В ноябре 2025 года инвестиции граждан в ценные бумаги составили 131,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее.

Регион занял шестое место в рейтинге по числу инвесторов после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. В августе 2025 года Ростовская область поднялась на одну строчку в общероссийском списке, обогнав другие субъекты. Краснодарский край показал рост на 16% и вошел в топ-5 с 1,5 млн инвесторов. Однако реальные сделки совершали лишь 83,5 тыс. жителей Дона и 105 тыс. кубанцев — менее 10% от общего числа зарегистрированных.

Интерес к инвестициям на Дону усилился на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Во втором квартале 2025 года ставка упала с 21% до 20%, что оживило рынок облигаций. Донские инвесторы предпочитают длинные облигации с фиксированным купоном, а доля акций в нетто-покупках удвоилась — с 10% до 22%.

В первом полугодии Ростовская область лидировала по новым счетам в СберИнвестициях. Их число выросло на 30%, а объем вложений — на 44% за шесть месяцев. Популярны акции Сбера (36,2% портфеля), Лукойла (14,9%), Газпрома (14,2%). В августе физлица вложили 268,2 млрд руб. по России — в 2,4 раза больше, чем год назад.

В 2025 году инвестиции в основной капитал на Дону достигли 700 млрд руб. (+2%), частные вложения — 500 млрд руб. (+12%). Портфель проектов вырос на 28% до 610 млрд руб., лидируют нефтянка и АПК.

Низкая активность в сделках сигнализирует о пассивных держателях счетов. Эксперты связывают рост счетов с цифровизацией брокеров и образовательными кампаниями.

Станислав Маслаков