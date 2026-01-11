С ростовской «банды амазонок» принудительно взыщут 5 млн рублей

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 5 млн руб. с главаря преступной группировки, прозванной в СМИ «бандой амазонок», Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории. Фигурантки были замешаны в нападениях на частные дома и автомобили, убийствах, кражах и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия в Ростовской области и Ставропольском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные из материалов судебных приставов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Взысканные средства пойдут на возмещения ущерба 98 потерпевшим.

В 2018 и 2024 годах в отношении Инессы Тарвердиевой и ее дочери в общей сложности было открыто 23 исполнительных производства на общую сумму 4,9 млн. руб.

По первому делу «амазонок» Ростовский областной суд вынес решение в декабре 2017 года, признав Инессу Тарвердиеву, ее дочь Викторию, а также Сергея и Анастасию Синельник членами банды, совершившей убийства десяти человек. Супругов Синельник приговорили соответственно к 19 и 20 годам колонии, мать и дочь Тарвердиевых — к 21 и 16 годам лишения свободы. Синельники вину не признали, а Инесса Тарвердиева заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием.

По второму делу с учетом уже имевшихся у них приговоров Инессе и Виктории Тарвердиевым назначено по 25 лет колонии общего режима каждой, Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима.

Преступная группировка действовала в Ставропольском крае и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. Ее участников обвиняют в нападениях на частные дома и автомобили, убийствах, кражах и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

Наталья Белоштейн