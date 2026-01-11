Ростов возглавил топ городов-миллионников по снижению стоимости аренды жилья

В 2025 году в Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, включая студии, уменьшилась на 13,5%. В январе она составляла 35 тыс. руб., а к декабрю снизилась до 30,3 тыс. руб. Это самое значительное снижение среди всех городов-миллионников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования «Движение.ру».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме Ростова снижение стоимости аренды зафиксировано в Челябинске (на 4,9%) и Краснодаре (на 7,4%). В то же время в Казани и Перми цены на аренду остались почти неизменными, увеличившись всего на 0,5% и 0,1% соответственно.

Санкт-Петербург в 2025 году продемонстрировал максимальный рост. В декабре стоимость аренды в городе увеличилась на 17,7% и достигла 47,1 тыс. руб. Заметное повышение цен также зафиксировано в Уфе (на 8,7%) и Нижнем Новгороде (на 7,8%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце декабря 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах выросла на 8% и достигла 147 тыс. руб., при этом объем предложения сократился на 19%. В Ростове средняя цена квадратного метра достигла 145,8 тыс. руб. при росте на 6% за год. Город вошел в число немногих регионов, где объем предложения увеличился.

Наталья Белоштейн