На Дону введут квоты на рабочие места для ветеранов СВО

В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь и прокуратура региона внесли в Законодательное собрание проект областного закона «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области». Об этом сообщила пресс-служба главы Дона. Здесь пояснили, что инициатива направлена на расширение гарантий трудовой занятости для участников боевых действий, включая бойцов специальной военной операции (СВО), и на обеспечение их социальной адаптации.

Согласно документу, на предприятиях, независимо от формы собственности, с численностью сотрудников более 35-ти, будет введена квота для приема на работу ветеранов боевых действий. Всего, по оценкам специалистов, будет определено более 4 тыс. квотируемых рабочих мест.

По словам Юрия Слюсаря, трудоустройство участников СВО – общий вопрос для всех социальных ведомств Ростовской области. «Это большая системная проблема. У нас впереди ключевой этап – трудоустройство большого количества участников специальной военной операции. Законопроект готов, перед этим проведен качественный межведомственный анализ: сколько всего ветеранов в регионе, сколько уже трудоустроено, сколько находятся в активном поиске работы. На основе точных данных мы должны подготовиться и запланировать все необходимые меры»,– подчеркнул глава региона.

Новый законопроект депутаты рассмотрят на первом же заседании донского парламента – в феврале. После принятия закона правительство региона выпустит постановление о порядке и нормах квотирования.

Ефим Мартов