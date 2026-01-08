В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют отремонтировать дороги на 36 улицах общей протяженностью более 35 км. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации властей, площадь работ составит почти 500 тыс. кв. м. В перечень объектов вошли проспект Космонавтов от площади Евдокимова до улицы Орбитальной, улица Текучева от площади Гагарина до улицы 1-й Конной Армии и другие дороги. Так, в ближайшее время пройдут конкурсы по выбору подрядчиков. Из городского бюджета также выделили деньги на восстановление еще четырех объектов, включая проспект Театральный.

В 2026 году, кроме того, планируется возобновить благоустройство грунтовых дорог, среди них покрытие на улице Лесной от улицы Прудовой до улицы Маршальской и на улице Целинной. В этом же году планируют завершить реконструкцию дороги по улице Вавилова.

«Однако транспортная инфраструктура не была продумана, и мы работаем над исправлением ситуации. Ввод в строй дороги с полноценными развязками облегчит жизнь тысячам горожан», — отмечается в сообщении господина Скрябина.

Константин Соловьев