На Дону в МФЦ поступили 5,5 тысячи обращений по вопросам защиты от мошенников

В многофункциональные центры Ростовской области поступило более 5,5 тыс. обращений за получением услуг и консультаций по вопросам защиты от кибермошенничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дона со ссылкой на министра цифрового развития, ИТ и связи региона Алексея Копытова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, в марте 2025 года в МФЦ Багаевского района заработал сервис, позволяющий обращаться за помощью любому гражданину, ставшему жертвой телефонных или кибермошенников. При себе пострадавший должен иметь документ, удостоверяющий личность, и мобильный телефон. Специалисты центра помогают оперативно восстановить доступ к учетной записи на «Госуслугах», проверить кредитную историю, оформить самозапрет на кредиты. При наличии информации о фишинговых сайтах и номерах телефонов злоумышленников гражданину помогут также подать обращение в правоохранительные органы с использованием «Платформы обратной связи» и разместить информацию о мошеннических действиях на сайте МОШЕЛОВКА.РФ.

Уже в июне такой опыт был растиражирован в остальные МФЦ Дона. Это и позволило специалистам центров получить тысячи обращений.

Ефим Мартов