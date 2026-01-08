На Дону планируют реализовать программу обращения с отходами за 245 млрд рублей

В Ростовской области утвердили региональную программу обращения с отходами. Документ определяет направления экологического развития региона до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Все мы каждый день видим, в каком состоянии находятся контейнерные площадки. Зрелище местами, мягко говоря, печальное. И это не только вопрос эстетики, но и экологической безопасности. Нам предстоит привести в порядок полигоны и наладить систему сортировки. Сегодня на обработку идет чуть больше половины отходов. К 2030 году мы должны выйти на 100%», — приводят в сообщении слова губернатора Юрия Слюсаря.

По данным властей, в настоящее время услугами региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами пользуются 90% жителей региона. В области функционируют Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы. Кроме того, запланировано возведение Красносулинского, Миллеровского и Новочеркасского МЭОКов.

Программа предполагает развитие инфраструктуры через создание сети современных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, масштабную рекультивацию свалок и загрязненных территорий, внедрение раздельного сбора мусора, а также стимулирование производителей к выпуску легко перерабатываемой продукции.

Так, общее финансирование программы составляет свыше 245 млрд руб. из областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Константин Соловьев