Аксайский район рассчитывает на 10 тысяч новых рабочих мест к 2030 году

В Аксайском районе к 2030 году могут появиться более 10 тыс. новых рабочих мест. Эти планы связаны с реализацией 19 крупных инвестиционных проектов, часть из которых уже вышла на стадию строительства.

О прогнозе занятости говорили на совместном заседании районного совета по инвестициям и совета по развитию при главе администрации Аксайского района. Администрация района оценивает, что совокупный эффект от действующих и заявленных инвестпроектов позволит не только выполнить, но и превысить целевые показатели стратегии социально-экономического развития до 2030 года, где заложен рост численности занятых в малом и среднем бизнесе до 29,7 тыс. человек.

Глава администрации района Константин Доморовский сообщил, что в инвестиционном портфеле Аксайского района находятся 19 значимых проектов, из них семь включены в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. Региональный статус обеспечивает таким проектам приоритетное сопровождение со стороны правительства области и доступ к инфраструктурной поддержке, что снижает риски срыва сроков и увеличивает шансы доведения заявленных мощностей до фактического ввода.

Существенную часть будущих рабочих мест должны дать действующие инвесторы федерального уровня. В Грушевском поселении завершается строительство третьей производственной линии завода «Марс», который уже несколько лет входит в число крупнейших промышленных налогоплательщиков района; запуск линии запланирован на 2026 год, после чего компания намерена перейти к реализации четвертой очереди проекта. Расширение производства влечет за собой дополнительный спрос на работников в логистике, обслуживании и смежных сервисах вокруг предприятия. В Щепкинском поселении компания «Дон Блок» строит завод по производству газобетонных блоков с запуском во втором квартале 2026 года. Предприятие ориентируется на растущий спрос в строительстве агломерации Ростова-на-Дону и трассы М4 «Дон», а район рассчитывает получить новые рабочие места в промышленности и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

По данным муниципальной стратегии, к 2030 году в Аксайском районе планируется довести оборот розничной торговли до 127,7 млрд руб., при этом рост числа занятых и запуск новых предприятий рассматриваются как ключевое условие достижения показателей.

