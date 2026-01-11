Главные новости за 1 – 11 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осудил действия ВСУ, атаковавших кафе в Херсонской области в Новый год. Глава города выразил готовность оказать необходимую помощь. Произошедшее он назвал жестоким преступлением в отношении мирных жителей. Господин Беглов выразил соболезнования семьям, потерявшим близких. Губернатор Петербурга пожелал скорейшего выздоровления раненым. Всего в результате атаки погибли 29 человек.

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны привезли в Петербург спустя три месяца после убийства в ОАЭ. Самолет прилетел в грузовой терминал Пулково 1 января, на глазах у очевидцев из лайнера выгрузили два белых ящика, на которых латиницей были написаны фамилии убитых. Следом останки забрала машина с пометкой «Специальная».

В Петербурге 2 января на 83-м году жизни скончался знаменитый фотохудожник Валерий Плотников, известный под псевдонимом Валерий Петербургский. Он известен по серии фотографий выдающихся деятелей культуры и искусства — Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Бориса Эйфмана и многих других.

АО «Почта России» второй раз выставило на аукцион имущественный комплекс Главпочтамта Почтамтская улица, 9, лит. А.,Начальная цена лота осталась прежней — 1,2 млрд рублей, итоги торгов подведут 30 января. Историческое здание уже выставляли на продажу в ноябре, однако спустя пять дней после старта приема заявок аукцион отменили на основании письма продавца.

На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Минченок. О смерти артистки 4 января сообщила балетный критик Ольга Федорченко в своем Telegram-канале. Причина смерти не уточняется. Артистка известна по выступлениям на сцене Мариинского театра. В ее репертуаре были партии Жизели, принцессы Флорины, Катерины («Каменный цветок»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Жемчужины («Конек-Горбунок»).

В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января над Новгородской и Ленинградской областями сбили 12 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что дрон был подавлен средствами РЭБ в Волховском районе. Падение обломков зафиксировали вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга в прошедшем году пополнил список объектов культурного наследия регионального значения. В него вошли 57 зданий. В структуре Смольного напомнили, что в реестр включили дачу Макаровой в Комарово, Малый Гостиный двор, ДК Крупской, комплекс построек Варшавского вокзала и другие исторические здания.

Летевший из Санкт-Петербурга в Архангельск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, никто не пострадал. Пассажиры были благополучно высажены из салона воздушного судна. Затем лайнер отбуксировали на стоянку.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дела градозащитников, выступавших против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. На момент публикации было известно о 16 задержанных. На большинство из них составили протоколы об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшей нарушение общественного порядка.

Циклон «Френсис», бушевавший в городе на Неве 10 января, отменил 12 рейсов и задержал еще 17 в Пулково. Пассажиры не могли отправиться в Москву, Сочи, Волгоград и Дубай. Аналогичная история произошла в Калининграде, Мурманске и Сыктывкаре. С последствиями мощнейшего снегопада аэропортам удалось справиться только на следующий день.

Бразильский футбольный клуб «Крузейро» и петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе хавбека Жерсона. Полузащитник уже присоединился к новой команде. Сумма трансфера не разглашается. По информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романа, бразильцы заплатили «Зениту» за игрока своей национальной сборной 27 млн евро, еще 3 млн евро петербуржцы могут получить в качестве бонусов.

На следующий день «Зенит» объявил о трансфере 26-летнего защитника Игоря Дивеева из московского ЦСКА. Соглашение с новичком заключили до конца сезона 2028/2029. Петербуржцы поприветствовали игрока и пожелали новых побед и достижений. В обратном направлении отправился 24-летний форвард Лусиано Гонду, он заключил контракт с армейцами до 2030 года.