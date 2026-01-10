Петербургский «Зенит» вернул полузащитника Жерсона в Бразилию

Бразильский футбольный клуб «Крузейро» и петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе хавбека Жерсона, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

Сумма трансфера не разглашается. По информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романа, бразильцы заплатили «Зениту» за игрока своей национальной сборной 27 млн евро, еще 3 млн евро петербуржцы могут получить в качестве бонусов.

Сам Жерсон после перехода поблагодарил руководство «Крузейро» за приложенные усилия. В составе «Зенита» с лета 2025 года 28-летний полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Андрей Маркелов