Петербургский «Зенит» вернул полузащитника Жерсона в Бразилию

Бразильский футбольный клуб «Крузейро» и петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе хавбека Жерсона, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

Сумма трансфера не разглашается. По информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романа, бразильцы заплатили «Зениту» за игрока своей национальной сборной 27 млн евро, еще 3 млн евро петербуржцы могут получить в качестве бонусов.

Сам Жерсон после перехода поблагодарил руководство «Крузейро» за приложенные усилия. В составе «Зенита» с лета 2025 года 28-летний полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Андрей Маркелов

