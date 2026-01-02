Останки убитых под Дубаем супругов Новаков доставили в Петербург

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны привезли в Петербург спустя три месяца после убийства в ОАЭ, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супруги Новаки, убитые в ОАЭ

Фото: Соцсети Романа Новака Супруги Новаки, убитые в ОАЭ

Фото: Соцсети Романа Новака

По данным издания, самолет прилетел в грузовой терминал 1 января, на глазах у очевидцев из лайнера выгрузили два белых ящика, на которых латиницей были написаны фамилии убитых. Следом останки забрала машина с пометкой «Специальная».

Супруги Новаки перестали выходить на связь 2 октября, заявление об исчезновении подали родственники. По версии следствия, злоумышленники заманили пару на съемную виллу в Хатте для встречи с инвесторами.

Следом они попытались выведать пароль от криптокошелька Новака, однако счета оказались пусты. Следом бизнесмена и его жену убили с особой жестокостью. Основными обвиняемыми по делу проходят Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин, сейчас они находятся под арестом.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Убийство в ОАЭ раскрыли, не выезжая из России».

Андрей Маркелов