Циклон «Френсис» отменил 12 рейсов из Пулково и задержал еще 17

Из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге, Калининграде, Мурманске и Сыктывкаре случились массовые задержки и отмены рейсов, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 10 января. Надзирающие органы начали проверку соблюдения прав пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры, ожидающие вылета из аэропорта в связи с непогодой

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Пассажиры, ожидающие вылета из аэропорта в связи с непогодой

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Дело в том, что циклон «Френсис», бушующий в городе на Неве, отменил 12 рейсов и задержал еще 17 в Пулково. На данный момент пассажиры не могут отправиться в Москву, Сочи, Волгоград и Дубай.

В Калининграде тем временем отменили два рейса, задержали 20 вылетающих и 23 прибывающих. В Мурманске отменили два борта, в Сыктывкаре два рейса, вылетавшие в столицу, были задержаны.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Френсис» принес метели и сильный ветер в начале дня, столбики термометров 10 января покажут от -6 до -8 градусов.

Андрей Маркелов