Беглов выразил готовность оказать помощь Херсонской области на фоне теракта в кафе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осудил действия ВСУ, атаковавших кафе в Херсонской области. Глава города выразил готовность оказать необходимую помощь.

Произошедшее он назвал жестоким преступлением в отношении мирных жителей. Господин Беглов выразил соболезнования семьям, потерявшим близких. Губернатор Петербурга пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Это преступление еще раз вскрыло преступную, человеконенавистническую сущность киевского режима, который целенаправленно убивает мирных жителей»,— заявил Александр Беглов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о 24 погибших, среди них есть дети, пострадали более 50 человек. В связи с трагедией 2 и 3 января объявлен траур.

Татьяна Титаева